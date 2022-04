Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development AG (ISIN: AT0000815402) will eine Dividende von 2,25 Euro je Aktie an seine Investoren ausschütten, eine Anhebung um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2,20 Euro). Beim derzeitigen Kursniveau von 41,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,41 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 16. Mai 2022 in Wien statt. Ex-Dividendentag ist der 19. Mai 2022 ...

