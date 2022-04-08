BARCLAYS HEBT MONCLER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 60 (56) EUR CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 125 (140) SEK - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES STARTET ALFEN MIT 'HOLD' - ZIEL 95 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 67 (77) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT CREDIT AGRICOLE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11,20 (14,80) EURJEFFERIES SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 25 (31) EURJEFFERIES HEBT VOLUTION GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 480 (560) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR OCI AUF 45 (30) EUR - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 540 (500) NOK - 'NEUTRAL'RBC HEBT SODEXO AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 83 (84) EUR BERENBERG HEBT CTS EVENTIM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 80 (70) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 35 (44) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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