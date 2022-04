Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #22: Team Rosinger - drama kings Die drama kings sind Christian Drastil (dra) und Michael Marek (ma), die aus "hey, team drajc", also Song #19 in diesem Podcast) für die Rosinger Group einen Rosinger-Cut gefertigt haben, dies mit alternativen Lyrics und addierten Samples von Gregor Rosinger. Ergebnis: "Team Rosinger". Lyrics "Team Rosinger" (Samples Gregor Rosinger, Christoph Boschan aus boersenradio.at) Es war um 1780 und es war in Wien (exakt 9 Jahre früher gründete die Kaiserin)eine Stock Exchange mit Pomp und Trara(doch der Christoph Boschan, der war noch nicht da)Ma-ma-ma-ma Matejka und Brezinschek (die Umsätze zur Kaiserzeit waren ...

