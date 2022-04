Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker TV vom 06.04.2022. Schlaglichter:



++ Historisch wichtiges Datum als Schicksalsmarke?

++ Keine leisen Töne in der russischen Politik

++ Wie könnte ein Arbeitsmodus zwischen Deutschland und Russland aussehen?

++ Sorglosigkeit des Marktes als dünnere Eisdecke?

++ Flexibilität in der Barquote

++ Twitter - Sollte man Elon Musk auf das Trittbrett steigen?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/7E_Y7slM7NI

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de