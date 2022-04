Versicherer planen, ihre Allokation in Private Equity, Green Bonds und Impact Bonds am stärksten zu erhöhen Goldman Sachs Asset Management hat die Ergebnisse seiner elften jährlichen globalen Versicherungsumfrage mit dem Titel "Re-Emergence: Inflation, Renditen und Ungewissheit" veröffentlicht. An der Umfrage nahmen 328 Versicherungsunternehmen teil, die mehr als 13 Billionen US-Dollar an globalen Bilanzaktiva repräsentieren. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...