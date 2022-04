Der Sicherheitstechnikkonzern Allegion plc (ISIN: IE00BFRT3W74, NYSE: ALLE) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 41 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2022 (Record day ist der 16. Juni 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,64 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 108,45 US-Dollar (Stand: 7. April 2022) einer aktuellen ...

