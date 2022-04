Baierbrunn (ots) -Gute Nachricht für alle Podcast-Fans: Am 28. April geht die Zeitreise zu den wichtigsten medizinischen Entdeckungen in die zweite Runde. Auch Schauspieler Ulrich Noethen ist in der zweiten Staffel von "Siege der Medizin" wieder dabei und erzählt im unterhaltsamen und packenden Hörspiel-Stil neue faszinierende Geschichten zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften.Ein ungeschickter Wissenschaftler entdeckt zufällig das Penicillin, Blutegel-Speichel bringt den Durchbruch der Dialyse, Röntgen-Apparate werden zur Jahrmarkts-Attraktion: Die Hörer:innen der ersten Staffel von "Siege der Medizin", dem Podcast der Apotheken Umschau, haben schon viele außergewöhnliche Fakten zur Medizingeschichte erfahren - doch auserzählt ist sie noch lange nicht. Deswegen dürfen sich die Fans jetzt auf eine Fortsetzung des beliebten Podcasts freuen!Weiter geht es ab 28. April mit elf neuen Folgen, als Erzähler ist wieder Schauspieler Ulrich Noethen dabei - unterstützt von hochkarätigen Expert:innen. Der Podcast ist dafür bekannt, dass es um alles andere geht als um staubige Theorie und trockene Wissenschaft. Im packenden Storytelling-Format reisen die Hörer:innen durch die Zeit und erleben hautnah, wie sich die großen Entwicklungen der Medizingeschichte zugetragen haben (könnten): Sie tauchen ein in staubige Forschungskammern, haben Teil an wegbereitenden Dialogen weltberühmter Wissenschaftler, besuchen rauschende Parties aus dem vergangenen Jahrtausend. Und werden dabei nicht nur gut unterhalten, sondern auch bestens informiert - denn die Basis jeder Folge sind seriöse und gut recherchierte Gesundheitsinformationen.Dass diese Mischung bei den Podcast-Fans ankommt, zeigt der Erfolg der ersten Staffel: Auf Anhieb hatte sie es innerhalb kürzester Zeit in die Top 20 der Apple-Podcastcharts und zwischenzeitlich sogar auf Platz 1 in der Kategorie Gesundheit geschafft und gehört mit mehr als 317.000 Streams zu den Publikumslieblingen.In der zweiten Staffel dürfen Fans auf einige Überraschungen gespannt sein - und wer es nicht erwarten kann, findet alle Folgen der ersten Staffel hier (https://www.apotheken-umschau.de/podcast/serie/siege-der-medizin-804639.html) zum Nachhören.Danach dann gerne abstimmen beim Deutschen Podcastpreis 2022 (https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/siege-der-medizin/), wo sich "Siege der Medizin" dem Publikums-Voting bis zum 8. Mai stellt. Hier geht's direkt zur Abstimmung: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/siege-der-medizin/"Siege der Medizin" auf einen BlickDer Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit bislang mehr als 317.000 Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts (Stand 10.10.: Platz 1) gehört das Format zu den Publikumslieblingen."Siege der Medizin" kommt ab 28. April 2022 wieder alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist "Siege der Medizin" auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/2H0Y5CsWjStm705n0Wg3c3) oder Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/siege-der-medizin-der-medizinhistorische-podcast/id1585618787).Zum Video-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6HaUuN0YzRQPressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5192113