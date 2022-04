DJ POLITIK-BLOG/Städte begrüßen Bund-Länder-Einigung

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Städte begrüßen Bund-Länder-Einigung

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Bund-Länder-Beschlüsse zum weiteren Umgang mit den Ukraine-Flüchtlingen begrüßt. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Rheinischen Post, die Einigung enthalte "richtige Ansätze". Nun komme es darauf an, "dass die Länder unverzüglich entsprechende Mittel, die ihnen ja zugesagt sind, an die Kommunen weiterreichen". Ohne eine entsprechende Finanzausstattung würden die Kommunen mittelfristig die Herkulesaufgabe der Unterbringung, Versorgung und Integration von Vertriebenen nicht leisten können, ergänzte Landsberg. "Die jetzt getroffenen Vereinbarungen gelten für das Jahr 2022. Es ist aber schon jetzt absehbar und für die Planungssicherheit der Kommunen unverzichtbar, dass entsprechende Mittel auch 2023 bereitgestellt werden."

Merz trennt sich von Leitungsstab-Chefin Verpoorten

Nach nur neun Wochen trennt sich der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz von der Leiterin seines Büros und Leitungsstab-Chefin in der CDU-Zentrale, Andrea Verpoorten. Laut Bild-Zeitung (Freitagausgabe) bestätigte ein Sprecher der Partei die Trennung in "gegenseitigem Einvernehmen". Die Kölner CDU-Politikerin sagte der Zeitung: "Die Erwartungshaltungen passten nicht." Verpoorten hatte Bild bei ihrem Jobantritt über Merz gesagt: "Er ist ein politisches Vorbild und wir kennen uns auch privat sehr gut. Wir wollen die CDU gemeinsam voranbringen." Merz selbst hatte beim Fest der Jungen Union in dieser Woche erneut den Frauenmangel in seiner Partei beklagt.

