Cequence Security, der Branchenführer für API-Sicherheit, gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Software AG bekannt, dem Software-Pionier einer wirklich vernetzten Welt. Die Integration der API Security Platform mit dem webMethods Gateway der Software AG wird eine End-to-End-API-Sicherheitslösung für Unternehmenssicherheitsteams schaffen.

"Unser Ziel war es schon immer, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, wirklich vernetzte und sichere Unternehmen zu werden", sagte Jason Johns, Head of Global Alliances and Channels bei der Software AG. "Wir tun dies seit über 50 Jahren, aber die durch COVID-19 eingeleitete Ära der digitalen Transformation hat den Bedarf des Marktes an einer Lösung deutlich gemacht, die vor Angriffen auf API-Schwachstellen, Betrugsversuchen oder dem Zugriff auf vertrauliche Informationen schützt. Unsere Partnerschaft mit Cequence Security wird den robusten API-Sicherheitsschutz bieten, der der Branche gefehlt hat."

APIs sind heute der Eckpfeiler von Anwendungen und ermöglichen es Unternehmen, eine iterativere Entwicklungsmethodik einzuführen, bei der Anwendungen häufiger veröffentlicht und aktualisiert werden. Das webMethods Gateway der Software AG ermöglicht Kunden die zentrale Verwaltung ihrer APIs, die Durchsetzung der Zugriffskontrolle und die Vermeidung volumetrischer Datenverkehrsspitzen. Die API-Sicherheitsplattform von Cequence ergänzt und erweitert die webMethods-Funktionen mit ganzheitlicher Erkennung von API-Angriffsflächen, Missbrauch und Angriffserkennung und ist die einzige verfügbare Lösung, die API-Angriffe nativ in Echtzeit abschwächt.

In der Vergangenheit haben sich Organisationen auf ihre Perimeter-Sicherheitsdienste verlassen, um ihre APIs zu schützen. Dieser Trend hat sich geändert: Über 80 der Angriffe, die Cequence Security zwischen Juli und Dezember 2021 blockierte, zielten auf APIs ab. Diese Integration gibt Sicherheitsteams mehr Einblick in die Nutzung der Sicherheitsfunktionen, die als Teil des webMethods Gateway verfügbar sind, und mehr Einblick in die Anfragen, die auf ihre APIs abzielen, sodass sie Bedrohungen erkennen und stoppen können, bevor sie sich auf das Unternehmen auswirken.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Cequence Security, um dem wachsenden Bedarf an verbesserter API-Sicherheit im heutigen digitalen Geschäftsklima besser gerecht zu werden. Ihre umfassende API-Sicherheitsplattform kombiniert Sichtbarkeit und Risikobewertung, um ausgeklügelte Angriffe zu schützen und zu verhindern. Zusammen mit den API-Verwaltungsfunktionen der Software AG wird unsere neue Partnerschaft mit Cequence Security Unternehmen dabei helfen, ihre APIs zu erkennen und besser vor allen Arten von Bedrohungen zu schützen." Suraj Kumar, General Manager API, Integration Microservices, Software AG

"Die Forschung hat im vergangenen Jahr einen drastischen Anstieg von Datenschutzverletzungen und Angriffen auf APIs gezeigt, und unsere Mission ist es, Unternehmen durch strategische Integrationen einen einfachen Knopf für alle Dinge im Zusammenhang mit der API-Sicherheit zu geben", sagte Larry Link, Präsident und CEO von Cequence Security. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Software AG, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und unsere doppelte Mission zu erfüllen, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihren Umsatz ohne Angst vor API-Angriffen erfolgreich zu steigern."

Unternehmen setzen auf Cequence Security, um ihre APIs und Webanwendungen mit der effektivsten und anpassungsfähigsten Abwehr gegen Online-Betrug, Business-Logic-Angriffe, Sicherheitslücken und unbeabsichtigte Datenlecks zu schützen und so in der sich ständig verändernden Geschäfts- und Bedrohungslandschaft widerstandsfähig zu bleiben. Cequence Security bietet das einzige API-Sicherheitsplattformangebot, das API-Erkennung, Bestandsverfolgung, Risikoanalyse und native Behebung mit bewährtem Echtzeit-Bedrohungsschutz gegen sich ständig weiterentwickelnde Online-Angriffe vereint. Erfahren Sie mehr unter www.cequence.ai

Die Software AG ist der Software-Pionier einer wirklich vernetzten Welt. Seit 1969 hat sie mehr als 10.000 Organisationen geholfen, Software zu verwenden, um Menschen, Abteilungen, Systeme und Geräte zu verbinden. Die Software AG unterstützt wirklich vernetzte Unternehmen durch Integration und APIs, IoT und Analysen sowie Geschäfts- und IT-Transformation. Die Produkte der Software AG schaffen einen fließenden Datenfluss, der die Zusammenarbeit aller ermöglicht. Das Unternehmen hat mehr als 4.800 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern und einen Jahresumsatz von über 800 Millionen Euro. Das Unternehmen hält an seinem Ziel fest, im Jahr 2023 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro zu erreichen und eine operative Gewinnmarge (EBITA, Non-IFRS) zwischen 25 und 30 Prozent zu erreichen. Folgen Sie für weitere Informationen auch auf LinkedIn und Twitter.

