Die neue Version enthält erweiterte Funktionen zur Problemlösung, Visualisierung und zur Förderung der Ausbildung

WATERLOO, Ontario, April 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft veröffentlicht heute eine wichtige neue Version seines Flaggschiffprodukts Maple, der leistungsstarken und einfach zu bedienenden Mathematiksoftware. Maple wird von Mathematikern, Pädagogen, Studenten, Ingenieuren und Wissenschaftlern verwendet, um mathematische Probleme zu analysieren, zu erforschen, zu visualisieren und zu lösen. Die neue Version Maple 2022 bietet eine Reihe von Verbesserungen, die die Möglichkeiten zur Problemlösung erweitern, die Benutzerfreundlichkeit verbessern und die Unterstützung für das Lehren und Lernen erhöhen.



Highlights in Maple 2022:

Die erweiterte Mathematik-Engine bietet neue Problemlösungskapazitäten und höhere Leistung mit Verbesserungen bei Integration, Differentialgleichungen, formalen Potenzreihen, Physik und mehr

Neue Plot-Algorithmen mit automatischer Erkennung von Unstetigkeiten, verbessertem Zoom und verbesserter Darstellung bei gleichbleibend hoher Leistung

Ein verbesserter Arbeitsablauf vereinfacht die Vorbereitung von Dokumenten für den Druck und den PDF-Export

Der Plot Builder-Assistent ist noch einfacher zu bedienen und unterstützt die Erstellung und Anpassung von noch mehr Visualisierungen nur mit der Maus

Neue Werkzeuge zur Signalverarbeitung ermöglichen es Ingenieuren, Signale auf mehr Arten und effizienter zu erstellen, zu kombinieren und zu analysieren



Maple 2022 bietet auch Verbesserungen, die speziell zur Unterstützung des Lehrens und Lernens entwickelt wurden. Dazu gehören:

Neue Schritt-für-Schritt-Lösungswerkzeuge, die es den Schülern ermöglichen, mehr Probleme selbständig zu lösen

Mehr Werkzeuge zur programmgesteuerten Erstellung und Freigabe interaktiver Dokumente, wie z. B. Konzeptuntersuchungen und Übungsblätter, die Feedback zu einzelnen Lösungsschritten geben können

Einfacher Zugang zu Operationen für die Darstellung und das Verständnis des grundlegenden Materials eines ersten Standardkurses in gewöhnlichen Differentialgleichungen



"Mathematik ist der Motor unserer modernen Welt, und unsere Kunden suchen nach Technologien, die das Erforschen, Lösen, Verstehen und Kommunizieren mathematischer Probleme, Anwendungen und Ideen erleichtern", sagt Karishma Punwani, Director of Product Management bei Maplesoft. "Maple 2022 bietet Fortschritte in all diesen Bereichen, so dass Lehrkräfte, Studenten, Forscher, Ingenieure und Wissenschaftler mit Maple noch mehr und noch einfacher machen können."

Maple ist Teil der Maple Math Suite, einer Sammlung von Produkten von Maplesoft, die den Zugriff auf die weltweit leistungsstärkste Mathematik-Engine über eine Vielzahl spezialisierter, benutzerfreundlicher Schnittstellen ermöglicht, die das Erforschen, Visualisieren und Lösen mathematischer Probleme in verschiedenen Situationen extrem einfach machen. Weitere Produkte sind Maple Learn, eine Online-Umgebung zum Lösen von Problemen, Erforschen von Konzepten und Erstellen interaktiver mathematischer Inhalte; Maple Flow, ein Mathematik-Tool, das Ingenieuren das Brainstorming, Entwickeln und Dokumentieren ihrer Konstruktionsberechnungen erleichtert; und die kostenlose App Maple Taschenrechner, mit der Schüler und Studenten Probleme auf ihrem Telefon grafisch darstellen und lösen können.

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen in Maple 2022 finden Sie unter http://www.maplesoft.com/products/maple/new_features.

Über Maplesoft

Maplesoft bietet seit über 30 Jahren mathematikbasierte Softwarelösungen für Pädagogen, Ingenieure und Forscher in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematikkombiniert die weltweit leistungsstärkste Mathematik-Engine mit einer Oberfläche, die das Analysieren, Erforschen, Visualisieren und Lösen mathematischer Probleme extrem einfach macht. Aufbauend auf dieser Technologie umfasst die Produktlinie Lösungen für Bildung und Forschung, Systemsimulation, Berechnungsmanagementund Systemtechnik.

Maplesoft-Produkte bieten moderne, innovative Lösungen für die technischen Herausforderungen von heute, von der Erkundung mathematischer Konzepte auf einem Smartphone bis zur Verringerung des Entwicklungsrisikos bei komplexen Konstruktionsprojekten. Maplesoft-Produkte und -Dienstleistungen werden von mehr als 8000 Bildungseinrichtungen, Forschungslabors und Unternehmen in über 90 Ländern genutzt.

Maplesoft ist eine Tochtergesellschaft der Cybernet Systems Group. Um mehr über Maplesoft zu erfahren, besuchen Sie bitte www.maplesoft.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe516f16-d8c9-4666-880b-0ede1bcc93f3/de