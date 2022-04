Hamburg (ots) -Sopra Steria, eine führende europäische Management- und Technologieberatung, erhält beim Arbeitgeberwettbewerb Great Place to Work® erneut die Auszeichnung "Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche". Das Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung belegt Platz zehn unter den ITK-Arbeitgebern ab 500 Mitarbeitende.Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Thema der Befragung sind unter anderem Vertrauen in die Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen.Bei Sopra Steria betrachten acht von zehn Befragten ihr Unternehmen als einen sehr guten Arbeitgeber. Ebenso viele nehmen ein großes Wir-Gefühl über Hierarchieebenen hinweg wahr. "Für uns ist die Rückmeldung, dass wir diesen Zusammenhalt hinbekommen, immens wichtig. Wir merken, dass der Umgang auch bei der Arbeit aus der Distanz und trotz tausender Remote Meetings empathisch ist. Dieser Geist lässt sich nicht anordnen, der kommt von den Mitarbeitenden", sagt Christian Wrage, Vorstandssprecher von Sopra Steria.Mehr als drei Viertel der Befragten würdigen zudem die Glaubwürdigkeit ihres Arbeitgebers. Die Führungskräfte fördern beispielsweise die Eigenverantwortung und sind Moderatoren statt Anweisende. "Wir erleben, dass unsere Mitarbeitenden stolz auf das sind, was sie als Vordenkende (mover) und Möglichmachende (shaper) täglich leisten", sagt Ingo Marfording, Personalchef von Sopra Steria. "Glaubwürdigkeit ist ein wichtiger Teil der Arbeitgebermarke von Sopra Steria: Wir geben Digitalisierung einen gesellschaftlichen Sinn", so Marfording.Sopra Steria investiert in Recruiting, Qualifizierung und DiversitySopra Steria plant für 2022, sich personell weiter zu verstärken. Die Technologie- und Managementberatung hat in Deutschland im ersten Quartal rund 150 neue Mitarbeitende mit Branchen- und Digitalexpertise eingestellt, bis zu 450 sollen bis Dezember hinzukommen.Um den Frauenanteil und den Anteil weiblicher Führungskräfte weiter zu vergrößern, investiert Sopra Steria in diverse Maßnahmen. Teil der Strategie sind spezielle Förderprogramme wie Mentoring und ein Female Talent Program. Ein neuer Baustein speziell für Führungskräfte ist das Engagement im Women Leadership Network PANDA. "Wir möchten, dass sich Mitarbeitende in Leitungsfunktionen mit Chefinnen außerhalb von Sopra Steria vernetzen können und Erfahrungen teilen, auch darüber, welche Karrieremöglichkeiten und Arbeitsbedingungen sie hier vorfinden", sagt Julia Schneider, Leiterin des Diversity Chair bei Sopra Steria.Mehr als 200 ITK-Unternehmen beim Wettbewerb von Great Place to Work®Der bundesweite Unternehmenswettbewerb fand zum 20. Mal statt. Initiator ist das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Bitkom sowie den Fachmedien Computerwoche und ChannelPartner. Der Wettbewerb zeichnet Unternehmen aus, die ihren Angestellten eine besonders vertrauensvolle, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur bieten. 