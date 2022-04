München (ots) -Die Münchner Digitalberatung OMMAX (https://www.ommax-digital.com/de/) gibt die Gründung des Advisor & Expert Network (https://www.ommax-digital.com/de/partner-and-expert-network/) bekannt. Mit dem Netzwerk schafft OMMAX eine Plattform, auf der sich Expert:innen und Führungskräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft zu Digitalthemen austauschen und konkrete Digitalisierungsprojekte anstoßen können. Ziel von OMMAX ist es, die Expert:innen des Netzwerkes untereinander sowie mit führenden Unternehmen aus der Private-Equity-Branche zu vernetzen, um Innovation und digitales Wachstum im europäischen Mittelstand voranzutreiben.Das bereits im Dezember letzten Jahres gegründete Netzwerk umfasst derzeit 31 Mitglieder, darunter Dr. Marcus Englert, Chairman bei Rocket Internet, Alexander Hahn, Leiter Emotion Artificial Intelligence & User Experience Research an der TH Nürnberg, Lukas Pieczonka, Gründer von MAYD und McMakler und Dr. Philipp Sandner, Gründer des Frankfurt School Blockchain Centers. Viele weitere Expert:innen, sowohl in Deutschland als im europäischen Ausland, werden dem Netzwerk in naher Zukunft beitreten. Geplant sind regelmäßige Networking-Events und Roundtables, während denen die Mitglieder von ihren Digitalerfahrungen berichten und in denen sie sich zu Trends, Best Practices, neuen digitalen Lösungen und Geschäftsmodellen beraten können. Darüber hinaus sollen in Zusammenspiel mit Investoren- und Private-Equity-Unternehmen konkrete Projekte aus den Zusammentreffen entstehen, um gezielt die digitalen Rockstars von morgen zu fördern und so die Digitalisierung des europäischen Mittelstandes voranzutreiben."Wir freuen uns sehr darüber, dass wir für unser Advisor & Expert Network bereits so viele CEOs, CDOs, Unternehmer:innen, Investor:innen, Professor:innen und weitere herausragende Persönlichkeiten gewinnen konnten, die alle über umfangreiche Praxiserfahrung und Expertise in der Digitalisierung verfügen", sagt Toni Stork, Gründer und CEO von OMMAX. "Der europäische Mittelstand hinkt zwar bei der Digitalisierung hinter, aber es befindet sich in vielen Unternehmen bereits wertvolles Digitalwissen. Mit unserem Netzwerk wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, diesen Wissen zu verbreiten, und zusammen mit unseren Partnern die Digitalisierung in Europa weiter vorantreiben.""Unser Expertennetzwerk ist ein spannendes Projekt, das genau die Akteur:innen miteinander vereint, die die Digitalisierung im Mittelstand maßgeblich vorantreiben können. Zum einen bringen die Mitglieder unseres Netzwerks die nötige Digital-Erfahrung und Expertise mit. Sie wissen genau, wie Digitalisierung geht. Zum anderen können im Rahmen des Netzwerks zusammen mit Private-Equity-Fonds ganz konkrete Projekte realisiert werden. Die Fonds haben die Notwendigkeit der Transformation des Mittelstands frühzeitig erkannt und wissen, welche Wertschöpfungspotenziale in der Digitalisierung liegen. Zusammen mit unserem Netzwerk wollen wir mit ihnen die nächsten digitalen Rockstars fördern, die dem Mittelstand den Weg in die digitale Zukunft ebnen", sagt Dr. Stefan Sambol, Managing Partner bei OMMAX.Eine Übersicht über die Mitglieder:innen des Netzwerkes befindet sich hier (https://www.ommax-digital.com/de/partner-and-expert-network/).Über OMMAX - Digital SolutionsOMMAX - Digital Solutions ist eine schnell wachsende europäische Beratung, die sich auf digitale M&A-Transaktionen, Strategieberatung und nachhaltige digitale Wertschöpfung spezialisiert hat. In den letzten zehn Jahren hat OMMAX mehr als 200 M&A-Transaktionen mit einem Transaktionswert von über 15 Milliarden Euro sowie mehr als 700 internationale Wertschöpfungsprojekte begleitet. Ihren Schwerpunkt legt die Beratung dabei auf digitale Strategien, operative Exzellenz, Advanced Data Analytics, Tech und Automatisierung für führende Private-Equity-Firmen und mittelständische Unternehmen. Als Vorreiter für ganzheitliche datengetriebene Strategieberatung in Verbindung mit End-to-End-Umsetzung digitaler Lösungen ist OMMAX das führende Beratungsunternehmen für die europäischen Private-Equity- und Mittelstandsbranchen - sowohl für den Aufbau als auch für die Umsetzung digitaler Lösungen. www.ommax-digital.comPressekontakt:Simon SchlechtwegPIABO PRommax@piabo.net+49 173 475 7014Original-Content von: OMMAX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141429/5192132