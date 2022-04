Der Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe Fonds soll die Energiewende in Europa beschleunigen und die Biodiversität erhalten.Zürich - La Financière de l'Echiquier (LFDE), Pionier bei börsennotierten Impact-Investments in Frankreich, legt in der Schweiz ihren zweiten Impact-Fonds auf, den Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe. Dieser Fonds soll die Energiewende in Europa beschleunigen und die Biodiversität erhalten. Der sehr anspruchsvolle Anlageprozess des Fonds bezieht in jedem Auswahlschritt die...

Den vollständigen Artikel lesen ...