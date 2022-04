Die ehemalige Daimler-Tochter Smart hat das erste Serienmodell nach der Neuausrichtung offiziell enthüllt. Abgesehen vom Namen bleibt nicht viel übrig: Anstelle eines Miniflitzers rollt unter der Marke nun ein kleines SUV namens #1 vom Band. Der deutsche Premium-Autobauer Daimler und der chinesische Volumenhersteller Geely hatten 2019 eine Vereinbarung unterzeichnet, Smart in einem Joint-Venture gemeinsam zu betreiben und die Marke komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Einen ersten Blick auf die neue Ausrichtung von Smart zeigten die Hersteller als Smart Concept #1 auf der Internationalen Autoausstellung IAA 2021 in München. Am...

