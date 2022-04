Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986) gibt bekannt, dass sie heute erfahren hat, Rückstellungen in Höhe von rund EUR 4 Mio. auflösen zu können. Dadurch wird sich das operative Konzernergebnis (EBIT) für das 1. Quartal 2022 um denselben Betrag erhöhen. Die Rückstellungen waren im Zusammenhang mit eventuell zu erbringenden Leistungen gegenüber Kunden gebildet worden. Es hat sich nun herausgestellt, dass diese Leistungen nicht in voller Höhe zu erbringen sind. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und insbesondere in Bezug auf die nochmals gestiegene Volatilität im Zusammenhang mit der Russland-Ukraine-Situation ...

