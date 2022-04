AT&S wurde mit dem EPIC Distinguished Supplier Award von Intel ausgezeichnet. "Als einer von nur 26 Preisträgern des Distinguished Supplier Award in der globalen Lieferkette von Intel hat AT&S entscheidend zum Erfolg von Intel beigetragen, indem das Unternehmen Agilität und Flexibilität in einem weiterhin volatilen Lieferkettenumfeld geboten hat", so Keyvan Esfarjani, EVP und Chief Global Operations Officer bei Intel. Um sich für den Intel EPIC Distinguished Supplier Award zu qualifizieren, müssen die Lieferanten die Erwartungen übertreffen, ehrgeizige Leistungsziele erfüllen und bei den Leistungsbewertungen im Laufe des Jahres 80 Prozent oder mehr erreichen. Die Lieferanten müssen außerdem mindestens 80 Prozent ihrer Verbesserungspläne erfüllen und hervorragende ...

