Die am 4. März 2022 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN SF2S8Y) mit dem Basispreis von 9,60 Euro und Fälligkeit am 17.03.2023 auf eine steigende Aktie der Deutsche Bank zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 3,03 Euro und lag mit 46 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs beim Optionsschein auf 2,85 Euro nachziehen. So könnte diese Position über break even abgesichert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...