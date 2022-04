In Deutschland wird massiv in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur investiert. Vor Kurzem hat erst H2 Mobility eine Finanzspritze bekommen, um die Dynamik zu erhöhen. Einen Teil dazu beitragen will auch die Nel-Beteiligung Everfuel, die sich nun einen weiteren Auftrag in Deutschland unter den Nagel reißen konnte.Everfuel hat sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt und wird für die WSW mobil GmbH eine Wasserstoff-Tankstelle für Schwerlastfahrzeuge in Wuppertal errichten. ...

