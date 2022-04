Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis hat eine weitere Woche der Konsolidierung beendet. "Sicherlich hätten wir uns alle etwas mehr Schwung bei den Minenaktien erhofft, nachdem Newmont Ende vergangener Woche auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist", sagt Markus Bußler. Doch sowohl die Edelmetalle selbst als auch die Minenaktien hatten eine eher ruhige Woche. Der Schwerpunkt des Videos liegt in dieser Woche auf den Wunsch-Aktien der Zuschauer. "Es waren sehr viele kleine Explorationswerte dabei", sagt Markus Bußler. "Bitte machen Sie sich klar, dass die Chancen eines Explorers, auch wirklich zum Produzenten aufzusteigen, bei schätzungsweise 1:200 stehen." Viele Unternehmen scheitern daran, dass das Vorkommen nicht groß genug ist, eine schwierige Geologie oder Metallurgie aufweist oder schlicht nicht wirtschaftlich abgebaut werden kann. "Noch häufiger scheitern Konzerne an schlechten Managemententscheidungen". Im Blickpunkt stehen bei den Produzenten Werte wie B2Gold. Der Konzern konnte in Mali einen großen Erfolg erzielen und hat mit dem Anaconda-Depot ein Vorkommen, dass das Minenleben der riesigen Fekola-Mine deutlich verlängern dürfte. Aber auch Streaming-Konzerne wie Wheaton Precious Metals sind unter den Favoriten der Anleger. "Wer die Aktie im Depot hat, hat nichts falsch gemacht. Auch der Rücktritt des Chairmans dürfte keinen Bruch des Geschäftsmodells bedeuten", sagt Markus Bußler. Außerhalb des Gold- und Silbersektors hat Sovereign Metals für Aufsehen gesorgt. Der Konzern hat in Malawi ein riesiges Rutil-Vorkommen entdeckt. "Das ist ein äußerst lukratives Geschäft." Weitere Aktien in der Sendung: Sierra Madre Gold & Silver, Turmalina Metals, Sibanye-Stillwater, Fortuna Silver und Endeavour Silver. Anleger können auch weiterhin Aktienwünsche unter dem Youtube-Video posten. "Wir werden versuchen, immer wieder Wünsche mit aufzunehmen." Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube