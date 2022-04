Das heimische Öl-, Gas- und Chemieunternehmen OMV veröffentlichte heute sein Trading Update für das 1. Quartal 2022. Das Unternehmen ist laut Trading Statement im Ausmaß von rund zwei Mrd. Euro durch Wertberichtigungen wegen des Rückzugs von "Nord Stream 2" bzw. im Zusammenhang mit der Neubeurteilung der Russland-Aktivitäten belastet worden. Am 5. März 2022 hat die OMV den ausstehenden Betrag einschließlich Zinsabgrenzung in Höhe von 1 Mrd.Euro im Zusammenhang mit dem Nord Stream 2-Projekt vollständig wertberichtigt. Dies ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung im Finanzerfolg und wird als Sondereffekt in Q1/22 ausgewiesen. Ausgelöst durch die von der russischen Regierung am 28. Februar 2022 ...

