Allen voran Warren Buffett, Chef von BERKSHIRE HATHAWAY. Thiel hat PAYPAL mitgegründet und steht schon daher in einem gewissen Gegensatz zu Buffett, der prinzipiell immer noch nur in das investiert, was er versteht. "Vom Gelde" jedenfalls eine Menge, daher sind seine Anmerkungen zu Kryptowährungen durchaus ernst zu nehmen.



Entschuldbar sind die Äußerungen von Peter Thiel auf jeden Fall; seine "Listen"-Rede hielt er auf der "Bitcoin 2022" in Miami. Dort war vermutlich auch Jamie Dimon nicht anwesend; der CEO von JP MORGAN steht den Kryptos ebenfalls eher reserviert gegenüber, so dass Thiel ihn ebenfalls als "Enemy" (Feind) des Bitcoin präsentiert hat.



Insgesamt werden auf der Liste solche Personen geführt, die "BTC" mit veröffentlichter Meinung davon abhalten, auf höchstes Level zurückzukehren. Geht es wirklich darum, eine Währung nach oben zu treiben? Zur Erinnerung: Die alternativen Zahlungsmittel entstanden nicht zuletzt als ernste Kritik am gesamten Geldsystem. (Was man auch in Deutschland vor einigen Jahren auf Kongressen wie "Macht Geld Sinn" miterleben konnte.)



Auch die Nennung Larry Fink, CEO von BLACKROCK, hat Thiel sich gut überlegt. Legen die großen Kapitalsammelstellen mehr in den Kryptos an, befeuern sie die digitalen "Assets" und sind bei steigenden Bitcoin-Kursen quasi zum Nachlegen gezwungen.



Entscheiden sich die Chefs von BLACKROCK etc. aber gegen den Bitcoin, so ist dies nach Ansicht Thiels eine zutiefst politische Entscheidung (a deeply political choice). Dann müsse die Krypto-Community auf diese Entscheider einwirken. Thiel stellte in Miami eine Art "Krypto-Imperativ" auf: Die Szene müsse die großen Entscheider auffordern, bei den digitalen Währungen "an Bord zu gehen". Was fast versöhnlich wirkte.



Was er dann aber, wie zur Krönung, in Richtung ESG (Environmental, Social, Governance) formulierte, war kaum noch zitierfähig. Auch diese Prinzipien gehörten, versteht man Thiel richtig, auf die Liste der BTC-Feinde. Bleibt abzuwarten, wie diese Diskussion weiter verlaufen wird.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de