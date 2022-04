DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Umsatzwachstum im 1. Quartal 2022 über Erwartung des Kapitalmarkts



08.04.2022 / 11:31 CET/CEST

Umsatzwachstum im 1. Quartal 2022 über Erwartung des Kapitalmarkts Die Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, erreichte nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2022 eine deutliche, über der aktuellen Erwartung des Kapitalmarkts liegende Steigerung des Konzernumsatzes von organisch 10,3% (Umsatz von 2.215 Mio. Euro). Im Unternehmensbereich Consumer stieg der Umsatz im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr organisch um 11,6% (Umsatz von 1.789 Mio. Euro). Der Unternehmensbereich tesa erzielte ein Umsatzwachstum von organisch 5,1% (Umsatz von 426 Mio. Euro). Mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 bleibt die im März dieses Jahres veröffentlichte Prognose für das Umsatzwachstum des Unternehmensbereichs Consumer aufgrund des weiterhin volatilen Marktumfelds unverändert. Beiersdorf erwartet für Consumer ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Derzeit bestehen Unsicherheiten wegen des Kriegs in der Ukraine, der coronabedingten Lockdowns in China und des inflationären Drucks auf Rohstoff- und Logistikkosten. Maßnahmen zur Abmilderung des Kostendrucks sind konzernweit bereits ergriffen worden. Die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Januar-März einschließlich einer Aussage zur Prognose der EBIT-Umsatzrendite für 2022 erfolgt am 28. April 2022.





