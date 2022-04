Berlin (ots) -rbbKultur und die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergeben den Jazzpreis Berlin 2022 an Cymin Samawatie. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen eines Konzertes am Dienstag, den 5. Juli, ab 20.00 Uhr im Kleinen Sendesaal des rbb verliehen.Die Sängerin, Komponistin und Dirigentin Cymin Samawatie lebt seit 1995 in Berlin, wo sie an der Universität der Künste Jazzgesang studierte. Mit ihrem Quartett "Cyminology" und dem Pianisten Benedikt Jahnel hat Samawatie persische Dichtung mit zeitgenössischer Musik verbunden. Jenseits aller Sparten hat sie mit den Berliner Philharmonikern und der Neuköllner Oper zusammengearbeitet. Das von ihr mitbegründete "Trickster Orchestra" ist seit 2013 ein fester Bestandteil der Berliner Jazz- und Globalmusik-Szene. Eine große Zahl von CD-Veröffentlichungen und Tourneen belegen den internationalen Rang der Künstlerin.Die Begründung der Jury: "Cymin Samawatie ist eine herausragende Akteurin in der Berliner Musikszene, die mit großer Energie und visionären Ideen immer wieder neue Verbindungen schafft. Als Pianistin, Sängerin, Komponistin und Ensemble-Leiterin vereint sie unterschiedlichste Kulturen und Sprachen zu sich gegenseitig inspirierenden Kunstformen. Cymin Samawatie hat mehrere Ensembles gegründet, in denen sie jeweils eine andere Ausdrucksform der kulturellen Verständigung zwischen Jazz, Klassik und Globaler Musik findet. So hat sie für das von ihr und Ketan Bhatti geleitete "Trickster Orchestra" Konzepte für ein "trans-traditionelles" Miteinander von Ost und West, von Geschichte und Gegenwart, von Solisten und Gemeinschaft entwickelt. Sie hat damit auch Impulse gegeben für die Dekolonisierung in der Musik und neue Hörperspektiven eröffnet. Cymin Samawatie ist eine unüberhörbare Stimme der künstlerischen Freiheit."Der Jazzpreis Berlin wird im Rahmen eines Konzertes am Dienstag, den 5. Juli 2022, ab 20.00 Uhr im Kleinen Sendesaal des rbb verliehen. Das Konzert wird live im Radio auf rbbKultur übertragen.Die Jury war besetzt mit: Hannes Zerbe (Musiker, Preisträger 2021), Julia Neupert (Journalistin, SWR), Celine Rudolph (Sängerin), Rabih Lahoud (Sänger), Dirk Hühner (Leitung Musik, rbbKultur) und Marie von der Heydt (Berliner Senat, ohne Stimmrecht).Pressekontakt:Alke LorenzenTel. 030/97993 - 12108alke.lorenzen@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5192343