München (ots) -Die derzeitige Regierung versucht mit astronomischen Subventionen auf Verbraucherkosten eine Umrüstung der deutschen Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energiequellen zu forcieren. Beschleunigt durch die Ukraine-Krise explodieren dadurch die Energiepreise in Deutschland - mit unabsehbaren Folgen für unseren Wohlstand. Ministerpräsident Söder hat deshalb bereits die AfD-Forderung nach einem Weiterbetrieb der bayerischen Atomkraftwerke übernommen.Der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Prof. Dr. Ingo Hahn, erklärt dazu folgendes:"Die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt bedroht unseren Wohlstand, unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft unseres Landes. Wir benötigen einen breiten Energiemix und müssen uns von der Verengung der Energiewende auf die sogenannten Regenerativen verabschieden.Die staatlich geförderten regenerativen Energien sind weder wirtschaftlich sinnvoll noch umweltfreundlich. Die mit großem Nachdruck betriebene 'Energiewende' ist außerdem durch das einseitige Schielen auf CO2-Werte ein Desaster für den Naturschutz.Daher fordere ich die Staatsregierung auf zusammen mit der TU München den Bau eines Forschungsreaktors voranzubringen, an dem die zukunftsweisende Dual-Fluid-Technik erprobt werden kann.Unser Land braucht technologieoffene und innovative Forschung - keine ideologischen Projekte wie die Windkraft. Diese Forschung für eine zukunftsweisende Technologie muss in Bayern ihren Platz haben. Haben wir endlich wieder den Mut, Nein zu Ideologie zu sagen - und Ja zu innovativer Wissenschaft!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5192358