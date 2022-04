Berlin (ots) -46 Tonnen gerettetes Obst und Gemüse - das ist die Bilanz der Sammelaktion der Berliner Tafel auf dem Gelände der Messe Berlin. Die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel fand vom 5. bis 7. April 2022 auf dem Messegelände statt. In mehr als 20 Hallen präsentierten über 2.000 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und technische Lösungen, darunter viel frisches Obst und Gemüse."Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns nicht erst seit gestern ein zentrales Thema", sagt Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin. "Im Rahmen der FRUIT LOGISTICA arbeiten wir schon seit mehr als 25 Jahren mit der Tafel zusammen. Wir freuen uns, dass wir mit der Aktion einen Beitrag für Berlin und für die Stadtgemeinschaft leisten können."Die gesammelten Lebensmittel wurden von den beteiligten Hilfsorganisationen THW, Feuerwehr und Rotes Kreuz in das Sortierzentrum der Berliner Tafel im Großmarkt Berlin gebracht. Hier werden sie weiter aufbereitet. Leicht verderbliches Obst wird beispielsweise zu Konfitüre verarbeitet.Über die Messe BerlinSeit 200 Jahren ist Berlin Messestandort, seit vielen Jahrzehnten einer der wichtigsten weltweit. Als landeseigene Messegesellschaft trägt die Messe Berlin wesentlich dazu bei. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte Live-Events. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche ebenso wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 25.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Der Anspruch ist es, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse zu geben und faire Bedingungen für Jede und Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinGeschäftsführung:Martin Ecknig(Vorsitzender / CEO),Dirk Hoffmann (CFO)Aufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister:Amtsgericht Charlottenburg,HRB 5484 BDatenschutzhinweisOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5192375