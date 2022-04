Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 8. April wissen müssen: Der Dollar gewann gegenüber seinen Hauptkonkurrenten weiter an Stärke und der US-Dollar-Index näherte sich am frühen Freitag der Marke von 100,00 und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Mai 2020. Neben dem hawkishen FOMC-Protokoll sorgten am späten Donnerstag auch Kommentare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...