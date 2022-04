In einem starken Börsenumfeld haben sich Europas Banken am Freitag an die Spitze gesetzt. Sie profitierten laut Händlern von einer wieder stärkeren Risikoneigung an den Märkten. Der Stoxx Europe 600 Bankenindex stieg um 2,5 Prozent und lag auf dem Sektortableau auf Rang eins. Im deutschen Leitindex Dax (DAX 40) führten Papiere der Deutschen Bank (Deutsche Bank) das Feld mit einem Aufschlag von vier Prozent an.

