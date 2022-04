Zinsanhebungen in den USA. Angespannte Rohstoffmärkte wegen neuer Sanktionen. Anhaltender Lockdown in Shanghai. Mit Blick auf das Weltgeschehen bleibt Gold stabil.Um der Inflation entgegenzuwirken, will die Fed um 50 Basispunkte die Zinsen erhöhen. Zuvor sind 25 Basispunkte im Gespräch gewesen, aber die FOMC-Mitglieder wollen zügig durch die Inflationskrise. Nachdem Putin mit seiner Forderung, Rohstoffe in Rubel bezahlen zu lassen, den Westen auf Trab gehalten hat, kristallisiert sich heraus, dass der Westen sich nicht davon hat beeindrucken lassen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...