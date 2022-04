Köln. (ots) -



Der Naturschützer Dirk Steffens hält Menschen für die gefährlichste Art auf diesem Planeten. "Wir müssen vor uns selbst mehr Angst haben als vor giftigen Schlangen, Spinnen oder Haien", sagte er im "Wochentester"-Podcast von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). "Es ist in uns Menschen programmiert, dass wir gut und böse, rücksichtsvoll und rücksichtslos sein können. Bei Putin kommt das Herrschsüchtige und Starke stärker zum Ausdruck als bei uns, die wir die andere Seite darstellen", erklärt der langjährige ZDF-Moderator, der jetzt zu GEO wechselt, am Beispiel des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Naturschützer, der gerade das Buch "Projekt Zukunft" veröffentlicht hat, ist der Überzeugung: "Wir sind Pionierarten, gehen irgendwo hin und beuten die Ressourcen aus. Und wenn die ausgebeutet sind, ziehen wir weiter. Das ist Teil unserer Natur. Aber weil wir die überragende Intelligenz haben, können wir das auf ein anderes Niveau heben als ein Schimpanse oder Erdmännchen. Trotzdem: Wir sind für uns selbst die gefährlichste Art und haben das Potenzial, uns auszurotten."



Steffens Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5192441

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de