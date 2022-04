Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten hat am Donnerstag den Aufwärtstrend fortgesetzt, und zwar um 7,6K Kontrakte, wie aus den Zahlen der CME Group hervorgeht. Auch das Handelsvolumen stieg zum dritten Mal in Folge, dieses Mal um 86,3K Kontrakte. Erdgas jetzt bei $6,50 Die Erdgaspreise blieben fest und erreichten am Donnerstag neue 2022-Höchststände ...

