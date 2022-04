DJ MARKT USA/Wall Street vor Fortsetzung der zaghaften Stabilisierung

Die zaghafte Stabilisierung der Wall Street am Vortag könnte sich am Freitag zunächst fortsetzen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Der marktbreite S&P-500-Index hat zwar am Vortag nach zwei Verlusttagen eine Trendwende vollzogen, ist aber immer noch auf dem Weg zur schlechtesten Wochenentwicklung seit einem Monat. Bislang liegt er 1 Prozent im Minus.

Für etwas Unruhe sorgen die weiter anziehenden Marktzinsen. Am Rentenmarkt steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen den sechsten Tag in Folge, womit der Ausverkauf am Anleihemarkt andauert. Die kletternden Marktzinsen im Zuge anziehender Zinserhöhungsfantasien hatten zuletzt als Belastungsfaktur am Aktienmarkt gegolten - neben den Dauerthemen Ukraine-Krieg, Inflation und coronabedingte Lockdowns in China. Insofern bleibe abzuwarten, ob die US-Börsen wirklich mit Aufschlägen ins Wochenende gingen, heißt es im Handel. Die Kaufbereitschaft sei nicht besonders ausgeprägt.

"Die US-Notenbank stellt das Thema Nummer eins und das wird sich auch nicht ändern. Die Auswirkungen der diskutierten (geldpolitischen) Straffung haben sich in der Vergangenheit als sehr destabilisierend erwiesen. Es gibt noch mehr Gegenwind für den Aktienmarkt", warnt Investmentstratege James Athey von Abrdn. Dass Anleger nach ein paar Tagen der Marktschwäche wegen der gesunkenen Kurse kauften, entspreche einer üblichen Verhaltensweise, relativiert der Börsianer die sich andeutenden moderaten Aufschläge.

April 08, 2022

