FRANKFURT (dpa-AFX) - Die staatliche Förderbank KfW sieht sich durch einen Milliardengewinn im vergangenen Jahr gestärkt für zusätzliche Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg. Der außergewöhnlich hohe Gewinn erhöhe die Risikotragfähigkeit, sagte der seit rund 150 Tagen amtierende KfW-Chef Stefan Wintels am Freitag bei der Vorstellung der Bilanz 2021 in Frankfurt. Im vergangenen Jahr stieg der Gewinn auf 2,2 Milliarden Euro nach nur 525 Millionen Euro im Corona-Krisenjahr 2020. In der Krise belasteten vor allem Abschläge auf Beteiligungen und zusätzliche Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite. Diese Effekte kehrten sich 2021 wieder um.

In diesem Jahr wird das Förderinstitut, das dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört, auch wegen der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges wieder stark gefragt sein. Die Bundesregierung will Unternehmen in Deutschland, die unter den wirtschaftlichen Folgen des Krieges leiden, mit staatlichen Hilfen unterstützen. Die KfW werde mit der Durchführung von Hilfsprogrammen betraut werden, sagte Wintels. "Wir haben dabei bestmöglich auf die Erfahrungen aus der Corona-Krise zurückgegriffen. Die KfW unterstützte in der Krise mit Hilfsprogrammen im Auftrag des Bundes zusammen mit Banken und Sparkassen Firmen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten gerieten.

Die Betroffenheit des Instituts durch den Ukraine-Krieg ist Wintels zufolge vergleichsweise gering. Die Förderbank habe in den vergangenen Jahren ihr direktes und indirektes Engagement in der Ukraine und Russland verringert. Das Netto-Exposure, also der mögliche Schaden, der bei Ausfall eines Kreditnehmers erwartet wird, liege in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich.

Im vergangenen Jahr verringerte sich angesichts der Konjunkturerholung vor allem die Nachfrage der Wirtschaft nach Corona-Hilfen. Das gesamte Fördervolumen der KfW sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent auf 107 Milliarden Euro, es lag damit aber noch deutlich über dem Durchschnitt der Jahre vor Corona.

Nach Einschätzung Wintels wird das laufende Jahr für die Förderbank nicht minder herausfordernd. "Die Nachfrage nach KfW-Förderung ist auch mit Beginn des Jahres 2022 sehr hoch." Dabei stößt auch die wieder aufgenommene Förderung für energieeffizientes Sanieren auf großes Interesse. Die KfW verzeichne eine wöchentliche Nachfrage im Volumen von etwa 300 Millionen Euro, sagte Wintels. Seit dem 22. Februar können wieder Anträge für die energieeffiziente Sanierung gestellt werden. Die Förderbedingungen bleiben unverändert. Eine Antragstellung für die Neubauförderung ist ab dem 20. April wieder möglich.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte Anfang des Jahres wegen einer Antragsflut und fehlender Mittel Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren der KfW-Förderbank kurz vor Ende der Antragsfrist vorzeitig gestoppt. Nach heftigen Protesten entschied die Bundesregierung, dass bis zu einem bestimmten Stichtag eingegangene Anträge doch noch bearbeitet werden.

Wintels betonte, die KfW könne alle Anträge, die bis zum 23. Januar eingegangen seien, abarbeiten. "Ich gebe Ihnen mein Wort, ein Antragsstopp wird so nicht noch einmal passieren". Die Vorgänge seien intern schonungslos aufgearbeitet worden./mar/DP/eas