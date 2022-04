Sieben Jahre war die Bayer-Aktie im Abwärtstrend gefangen. Doch dann gelang der Aktie schließlich der lang ersehnte Ausbruch, der für eine regelrechte Kursrally sorgte. Rund 20 Prozent ging es daraufhin für das Papier in nur 20 Handelstagen nach oben. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Diese Marken rücken in den Fokus.Ein Kurswert über 55-Euro - für die Bayer-Aktie war das ein wahrer Befreiungsschlag. Denn diese Schwelle markierte die obere Begrenzung des langristigen Abwärtskanals. Noch im Februar ...

