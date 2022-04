Im Vorstand der Zürich Beteiligungs-AG folgt Claudia Max auf Dr. Christoph Lüer, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt.Köln - Dr. Claudia Max (35) wird zum 1. Mai 2022 Chief Underwriting Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Im Vorstand der Zürich Beteiligungs-AG folgt sie damit auf Dr. Christoph Lüer, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Dr. Claudia Max studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, sowie an der Chinese University of Hong Kong, China. An der London School of...

