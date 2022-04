SOFIA (dpa-AFX) - Die wegen Korruption verurteilte rumänische Ex-Ministerin Elena Udrea ist im Nachbarland Bulgarien gefasst worden. Die zur Fahndung ausgeschriebene Rumänin wurde im bulgarischen Grenzgebiet zu Griechenland bei Kulata festgenommen, nachdem ihr Auto dort lokalisiert worden war, wie bulgarische Medien am Freitag unter Berufung auf das Innenministerium berichteten. Sie wurde demnach wegen eines in Rumänien ausgestellten europäischen Haftbefehls vorerst für 24 Stunden festgehalten. Udrea war von 2008 bis 2012 Ministerin der damaligen bürgerlichen Regierung in Bukarest unter Ministerpräsident Emil Boc.

Die 48-Jährige war am Donnerstag in Rumänien zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden, aber nicht vor Gericht erschienen. Nach Angaben des rumänischen Grenzschutzes war Udrea am Donnerstagmorgen kurz vor der Urteilsverkündung legal mit ihrem Auto über den Grenzübergang Giurgiu-Russe über die Donaubrücke nach Bulgarien ausgereist.

Die Ex-Ministerin war bereits 2018 vor der Justiz geflohen - damals nach Costa Rica. Dort war sie mit Hilfe von Interpol aufgespürt und 2019 nach Rumänien ausgeliefert worden./el/DP/ngu