Marcus Tersi tritt ab dem 01.01.2023 die Nachfolge von Sven Waldschmidt als Vorstandsmitglied bei der Alte Leipziger Versicherung AG an. Waldschmidt verabschiedet sich zum Jahresende 2022 in den Ruhestand. Ab dem 01.01.2023 wird Marcus Tersi neues Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Versicherung AG. Er tritt die Nachfolge von Sven Waldschmidt an, der am 31.12.2022 nach über 30-jähriger Tätigkeit für die Alte Leipziger Versicherung AG in den Ruhestand treten wird. Tersi ist seit 2002 für die ALH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...