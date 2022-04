DJ Union hat in Karlsruhe Klage gegen Nachtragshaushalt eingereicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat vor dem Bundesverfassungsgericht wie angekündigt gegen den vom Parlament beschlossenen Nachtragshaushalt für 2021 geklagt, mit dem 60 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Kreditermächtigungen in den Energie- und Klimafonds (EKF) zur Finanzierung von klima- und transformationspolitischen Investitionen übertragen werden sollen. "Gegen diesen zweiten Nachtragshaushalt haben wir gestern, alle 197 Abgeordneten der CDU/CSU, eine abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht", sagte Unions-Fraktionschef Friedrich Merz am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Wir halten die Vorgehensweise für verfassungswidrig, es ist aus unserer Sicht eine unzulässige Umgehung der Schuldenbremse des Grundgesetzes", erklärte der CDU-Vorsitzende. Zusammen mit der Klage sei ein Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verfassungsgericht gestellt worden, um die Verausgabung der Mittel zu verunmöglichen. "Dies ist keine Klage gegen ausreichende Mittel zur Bewältigung der Klimakrise", hob Merz aber hervor. Man wende sich vielmehr gegen eine haushalterische Maßnahme der Regierung.

Mit dem Geld soll nach dem Beschluss des Bundestags der EKF aufgestockt werden, der zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickelt wird. Insgesamt sei die vorgesehene Zuweisung zum EKF "geeignet, erforderlich und angemessen", um zur Überwindung der Folgen der Pandemie beizutragen, heißt es in dem Gesetzestext. Mit einer verbindlich festgelegten Zweckbindung der zusätzlichen Mittel würden gezielte und gesamtwirtschaftlich bedeutsame Impulse gesetzt, die zur Überwindung der Pandemiefolgen erforderlich seien.

