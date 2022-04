In der ukrainischen Hauptstadt will sie am Freitag unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.Kiew - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht in ihrer Reise nach Kiew ein «deutliches Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer». Das Land brauche dringend Hilfe, sagte die deutsche Politikerin am Freitag auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, die sie am Mittag nach langer Zugfahrt erreichte. In Kiew wollte sie unter anderem den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

