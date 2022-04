Trotz der angespannten Lage auf dem Weltmarkt für Halbleiter haben BMW und Mercedes satte Zuwächse in den ersten drei Monaten des Jahres eingefahren. Beide Hersteller verbuchten für das erste Quartal ein dickes Plus. Mercedes-Benz konnte zudem seinen Absatz im Luxussegment steigern: Die Schwaben setzten weltweit 67 Prozent mehr von ihrer S-Klasse ab. Das geht aus einer Meldung des Konzerns hervor. Noch bessere Zahlen gab es in der Sparte der reinen E-Autos bei Mercedes. Hier konnte das Unternehmen den Absatz laut eigenen Angaben sogar verdreifachen. Ähnlich gut lief es bei Mercedes auch bei den ...

