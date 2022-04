DGAP-News: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende

Deutsche Telekom AG: Dividendenbekanntmachung



08.04.2022 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Telekom AG, Bonn ISIN-Nr. DE0005557508 Wertpapierkennnummer 555 750 Dividendenbekanntmachung Die ordentliche Hauptversammlung vom 7. April 2022 hat beschlossen, den im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinn von € 5.887.498.248,28 in Höhe von € 3.182.084.560,00 zur Zahlung einer Dividende von € 0,64 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden und den Restbetrag von € 2.705.413.688,28 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende wird ab dem 12. April 2022 über die Clearstream Banking AG durch die depotführenden Kreditinstitute an die Aktionäre ausgezahlt. Zahlstelle ist die Citibank Europe plc. Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueran- rechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. Bonn, im April 2022 Deutsche Telekom AG

Der Vorstand Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

08.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de