Der Euro erholt sich aber nur wenig von seinen jüngsten Verlusten. Druck auf den Euro übt seit einiger Zeit die Geldpolitik der US-Notenbank aus.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag anfängliche Verluste wieder wettgemacht. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0877 US-Dollar. Am Morgen war der Euro mit 1,0848 Dollar auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen. Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung dagegen ein wenig höher. Das Währungspaar EUR/CHF wird zu 1,0169 nach 1,0155 Franken am Morgen gehandelt.

