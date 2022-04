BioNTech - Milliardengewinn soll die Aktionäre und in die Produktpipelinie fließen!

Richard Pfadenhauer,

Der Impfstoffhersteller BioNTech erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro und einen Gewinn von 39,63 Euro Pro Aktie. Damit übertrafen die Zahlen die Analystenprognosen. Ein großer Teil des Gewinns soll als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet und in Aktienrückkäufe gesteckt werden. Milliarden werden gleichwohl in die Forschung investiert. Zahlreiche Produktkandidaten sind bereits in Phase II.

Als BioNTech 2008 gegründet wurde, wollte das Unternehmen die Krebsmedizin individualisieren. "Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Therapie für jeden einzelnen Krebspatienten individualisieren, basierend auf den genetischen Merkmalen des jeweiligen Tumors," heißt es bei BioNTech auf der Homepage. Das ist auch weiterhin das Ziel. Im Fokus liegt dabei die Entwicklung von neuartigen Immun-Therapien gegen Krebs und seltene Krankheiten. Mit dem Impfstoff gegen Covid-19 wurde der erste mRNA-basierte Wirkstoff zugelassen. Nach eigenen Angaben lieferte das Unternehmen 2021 rund 2,6 Milliarden Impfdosen und in über 165 Ländern und Regionen aus. mRNA-Impfstoffe basieren auf Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) und sind eine neuartige Technologie, die die körpereigene Immunantwort stimuliert. Eine vergleichbare Technologie könnte BioNTech zufolge auch bei Krankheiten wie Krebs wirken. Die auf der mRNA-Technologie basierten Krebs-Therapiekandidat BNT111 und BNT113 befinden sich bereits in Phase II. Zahlreiche weitere Produktkandidaten starteten bereits die Phase I oder sind ebenfalls in Phase II. Bis zur Marktzulassung ist jedoch noch ein weiter Weg und bedarf noch hoher Investitionen. Nach eigenen Angaben verfügte BioNTech Ende 2021 über rund 1,7 Milliarden Euro und der Verkauf des Corona-Impfstoffs dürfte weiterhin für einen soliden Cash-Flow sorgen.

BioNTech und Pfizer teilen sich den Ertrag jeweils zur Hälfte. Kapital, das BioNTech benötigen wird, denn einen Großteil der Produktentwicklungen finanziert das Unternehmen in Eigenregie. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,7 Milliarden USD erscheint zwar viel Fantasie eingepreist. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig dennoch optimistisch. Rücksetzer können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund könnten Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von BioNTech eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in den Biotech-Wert sein.

Chart: BioNTech ADR

Widerstandsmarken: 186,30/225,85 USD

Unterstützungsmarken: 146,70/154,30/161,80 USD

Die Aktie von BioNTech hat Mitte März 2022 den mittelfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrochen und bis USD 186,30 zugelegt. In diesem Bereich hat das Papier zunächst ein Hoch ausgebildet. Mitte der Woche startete ein Rücksetzer, der die Aktie auf die 61,8%-Retracementlinie drückte. Dort stagniert das Wertpapier aktuell. Solange die Unterstützung bei USD 161,80 hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis zum jüngsten Hoch. Sackt die Aktie hingegen unter USD 161,80 oder gar USD 154,30 droht ein erneute Konsolidierung bis USD 146,70.

BioNTech ADR in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.09.2021-07.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

BioNTech ADR in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.04.2014- 07.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

USD Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von BioNTech für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Barriere Zinssatz in % Finaler Beobachtungstag BioNTech HVB6KL * 101,25 %** 50 %*** 9,50 % 04.05.2026

* Zeichnungsfrist bis 05.05.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2022; 13:55 Uhr; weitere Produkte auf BioNTech finden Sie hier .

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von BioNTech für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USD Bonuslevel/Cap Finaler Beobachtungstag BioNTech HB567W * 215,07 115,00 320,00 16.12.2022 BioNTech HB5683 * 192,95 125,00 300,00 16.12.2022

* Quanto Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2022; 13:55 Uhr; weitere Produkte auf BioNTech finden Sie hier .

BioNTech ist auch im European Biotech Index enthalten. Der Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 30 der größten in Europa ansässigen Biotechnologieunternehmen ab

Index-Zertifikat auf den European Biotech Index für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag European Biotech Index HX28ET 138,78 Open End**

* Verwaltungsentgelt: 1,5% p.a. ** Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu kündigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zurückzuzahlen ; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.04.2022; 14:03 Uhr;

