Beiersdorf legt im ersten Quartal beim Umsatz deutlich zu - Aktie zieht an

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seinen Umsatz in den ersten drei Monate des laufenden Jahres nach vorläufigen Zahlen deutlich nach oben geschraubt. Gegenüber dem Vorjahr sei der Erlös des ersten Quartals aus eigener Kraft um 10,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Hamburg überraschend mit. Den Angaben nach liegt Beierdorfs damit über der aktuellen Erwartung des Kapitalmarkts.

Evotec erhält weitere Millionen vom Forschungspartner Bristol-Myers Squibb

HAMBURG - Die Neurologie-Allianz mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) lässt die Kassen beim Wirkstoffforscher Evotec erneut klingeln. Die Hamburger erhalten vom US-Partner eine Zahlung von 16 Millionen US-Dollar, nachdem im Rahmen der bestehenden Kooperation ein weiteres Forschungsprogramm ausgewählt wurde, wie der MDax -Konzern am Freitag in der Hansestadt mitteilte.

Studie: Deutsche Unternehmen zahlen Rekord-Dividenden



FRANKFURT - Börsenunternehmen in Deutschland wollen laut einer Studie eine Rekordsumme an Dividenden an ihre Aktionäre zahlen. Die Gewinnausschüttungen für das abgelaufene Jahr summieren sich auf 70 Milliarden Euro und damit knapp 50 Prozent mehr als im Corona-Krisenjahr 2020, zeigen Berechnungen der Aktionärsvereinigung DSW und des isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule. Auch der bisherige Rekord aus dem Vorkrisenjahr 2019 von 57,1 Milliarden Euro werde somit deutlich übertroffen.

Post-Chef Appel neuer Aufsichtsratschef der Telekom



BONN - Der Vorstandschef der Deutschen Post , Frank Appel, führt künftig auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Das Kontrollgremium des größten deutschen Telekommunikationskonzerns wählte Appel am Donnerstagabend im Anschluss an die Hauptversammlung zum Aufsichtsratsvorsitzenden, wie die Telekom in Bonn mitteilte. Zuvor hatten die Telekom-Aktionäre den Weg für den Post-Chef frei gemacht, in Personalunion auch den Aufsichtsrat zu führen.

Volkswagen bestätigt Pläne von Audi und Porsche für Formel-1-Einstieg

INGOLSTADT/STUTTGART - Audi und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG , der Porsche AG und der Audi AG bestätigten in einer Sitzung am Donnerstag "Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1". Dies teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Tesla eröffnet in Texas zweites US-Werk



AUSTIN - Wenige Wochen nach dem Start des Werks bei Berlin baut der Elektroauto-Hersteller Tesla seine Kapazität mit einer zweiten US-Fabrik in Texas aus. Die Anlage in Austin soll zunächst vor allem den Kompakt-SUV Model Y bauen, der auch im brandenburgischen Grünheide vom Band läuft. Im kommenden Jahr soll in Texas auch die Produktion des Pick-Ups Cybertruck anlaufen, wie Tesla-Chef Elon Musk auf der Eröffnungsfeier in der Nacht zu Freitag bekräftigte. Das Werk produziert neben fertigen Fahrzeugen auch Batterien.

Belgische Behörde entzieht Ferrero vorerst Lizenz für ein Werk

ARLON - Aufgrund von Salmonellen-Fällen in mehreren Ländern muss der Süßwarenhersteller Ferrero die Produktion in einer Fabrik in Belgien vorerst stoppen. Die Aufsichtsbehörde Afsca kündigte am Freitag an, die Produktionslizenz für das Werk in Arlon zu entziehen. Alle Produkte aus dem Werk müssen demnach zurückgerufen werden.

ROUNDUP: Ferrero wusste seit Monaten von Salmonellen-Fall in Fabrik

FRANKFURT/LUXEMBURG/ARLON - Der Salmonellen-Verdacht im Hause Ferrero hat eine neue Dimension angenommen. Schon im Dezember ist dem Süßwaren-Riesen ein Salmonellen-Fall in jener Fabrik im belgischen Arlon bekannt geworden, die seit einigen Tagen im Fokus der Lebensmittelbehörden steht. Dies geht aus einer Mitteilung von Ferrero France in Luxemburg hervor. Der Mitteilung zufolge wurden am 15. Dezember am Standort Arlon Salmonellen in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden, so Ferrero.



Weitere Meldungen



-Inhorgenta-Start: Erholung bei Juwelieren - Zahl der Betriebe sinkt -'Kinder'-Produkte von Ferrero auch in den USA zurückgerufen -Salmonellen: Ferrero-Rückruf auf einige Weihnachtsartikel ausgeweitet -Studie: Deutsche Start-ups bei Finanzierungen in Europa mit vorn -Baupreise weiter gestiegen - Holzbauarbeiten besonders teuer -Kaffeekonsum steigt auch im zweiten Coronajahr weiter an -Deutschland-Tourismus zieht an - Vorkrisenniveau noch nicht in Sicht -Opposition kritisiert geplanten Pflegebonus

-Verbraucherzentralen melden Ansturm auf Energieberatung -Umwelthilfe rügt 'Wildwuchs und Überkapazitäten' bei LNG-Plänen -Mercedes stellt 3000 Softwareentwickler ein

-Kreml will nach Europas Embargo Kohle nun in andere Märkte liefern -Kiew: Arbeiter von Atomkraftwerk Tschernobyl nach Russland entführt -Galeria Kaufhof schließt Häuser in Halle

-ROUNDUP: Kniescheibe gebrochen - Finanzsenator nicht im 'Cum-Ex'-Ausschuss -Kaffeekonsum steigt auch im zweiten Coronajahr weiter an -Zu Ostern 239 Millionen deutsche Schoko-Osterhasen

-ROUNDUP 2: Weitere Funklöcher entlang der Bahnstrecken werden geschlossen -Panzerbauer KNDS erwartet bald weitere Partner

-UN: Lebensmittelpreise haben laut Index Rekordniveau erreicht -Selenskyj beklagt Wartezeit bei Waffenlieferungen

-Gericht: Klimastiftung ist zu Nord Stream 2 auskunftspflichtig -Auch Dr. Oetker zieht sich komplett aus Russland zurück -Borrell: Schnelles Gas-Embargo nicht nur für Deutschland ein Problem -VW-Softwaresparte Cariad will bei Sensorik-Firma aus Sachsen zukaufen -ROUNDUP: Neue Herausforderungen für KfW durch Ukraine-Krieg -Ex-Zalando-Co-Chef Ritter erhielt 2021 rund 89 Millionen Euro -ROUNDUP: Prüfkonzern Dekra bekommt neuen Chef

-ROUNDUP: Zahl der Organspenden bricht ein - Corona als möglicher Grund°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005200000, US1101221083, DE0005552004, DE0005557508, DE0005664809, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, US88160R1014