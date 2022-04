Stavenhagen/Berlin (ots) -Der Lebensmittel-Discounter Netto verlegt den Standort des Unternehmenssitzes und zieht vom mecklenburgischen Stavenhagen nach Berlin. Dazu werden die Verwaltungsbereiche, die aktuell in den Büros in Stavenhagen und im brandenburgischen Wustermark angesiedelt sind, nach Berlin umziehen. Hierfür wurden Büroflächen auf dem TechnoCampus in Berlin- Charlottenburg angemietet. Der Umzug soll sukzessive bis Ende 2023 abgeschlossen sein."Wir freuen uns über die sehr positive Entwicklung von Netto in den vergangenen Jahren. Nach dem Umbau von mehr als 200 unserer bestehenden Märkte auf das neue Ladenkonzept ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt Richtung Expansion zu gehen," sagt Netto-CEO Ingo Panknin. "Hierzu gehört auch die Neuaufstellung der Verwaltung und deren Ansiedlung in Berlin."Am neuen Standort in Berlin werden alle Abteilungen der Verwaltung zusammengeführt. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus diesen Abteilungen wird eine entsprechende Stelle in Berlin angeboten.Die beiden Logistikzentren, aus denen die aktuell 342 Netto-Märkte beliefert werden, bleiben unverändert in Stavenhagen und Wustermark bestehen.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5192831