Die Gruppe gewinnt bei Best of Swiss Web 2022 mit der Immobilien-Matching-Plattform Property Captain und dem digitalen Wiedervermietungsprozess von VERIT Immobilien insgesamt vier Auszeichnungen.Zürich - Die Avobis Gruppe gewinnt bei Best of Swiss Web 2022 mit der Immobilien-Matching-Plattform Property Captain und dem digitalen Wiedervermietungsprozess von VERIT Immobilien insgesamt vier Auszeichnungen. Dies untermauert das Engagement von Avobis, mittels innovativen Produkten, künstlicher Intelligenz und umfassenden Daten den Immobilienmarkt in der Schweiz aufzubrechen und für alle...

