DJ Lufthansa vereinbart revolvierende Kreditlinie von 2 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa hat erstmals eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2,0 Milliarden Euro abgeschlossen. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit einem Konsortium internationaler Banken unterzeichnet worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Die Kreditlinie soll die Effizienz der Bilanzstruktur stärken und das Liquiditätsziel von 6 bis 8 Milliarden Euro sicherstellen.

Der Kreditrahmen werde für einen Zeitraum von drei Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr zur Verfügung gestellt. Außer üblichen Garantien innerhalb der Gruppe sei die Kreditlinie nicht besichert, enthalte keine Verpflichtungen zur Einhaltung von Finanzkennzahlen und diene als Liquiditätsreserve. Die neue Kreditlinie löse bestehende nicht in Anspruch genommene bilaterale Kreditlinien in Höhe von etwa 0,7 Milliarden Euro ab und erhöhe so die verfügbare Liquidität der Lufthansa Group etwa 1,3 Milliarden Euro.

HSBC Continental Europe S.A., Landesbank Baden-Württemberg und Unicredit Bank AG agierten als koordinierende Bookrunner und mandatierte Lead Arranger.

April 08, 2022 09:32 ET (13:32 GMT)

