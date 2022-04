Die Nachrichtenlage am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 14 (04.04. bis 08.04.22): Die Ekosem-Agrar AG befindet sich nach eigenen Angaben aufgrund der aktuellen Sanktionen rund um den Ukraine-Krieg in einer finanziellen Krise und bittet ihre Anleihegläubiger daher um eine fünfjährige Prolongation der beiden Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/22 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN: DE000A2YNR08) bei einer jeweiligen Zinsreduzierung im Verlängerungszeitraum auf 2,50% p.a. Darüber bittet der Milchproduzent seine Anleihegläubiger um einen qualifizierten Rangrücktritt für die Zinszahlungen, um Risiken aus der sich dynamisch verändernden regulatorischen Situation, aber auch der schwer planbaren wirtschaftlichen Entwicklung zu vermeiden. Die Anleihegläubiger müssen den Vorschlägen des Unternehmens auf zwei anberaumten Anleihegläubigerversammlungen am 9. Mai 2022 für die Anleihe 2012/22 und am 10. Mai 2022 für die Anleihe 2019/24 in Sinsheim allerdings erst noch zustimmen.

Zeichnungsendspurt - die neue fünfjährige 5,50%-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49) des FC Schalke 04 kann noch bis kommenden Mittwoch über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase über die vereinseigene S04-Homepage sowie das Umtauschangebot für Alt-Anleiheinhaber wurden am Freitag beendet. Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen bei den Königsblauen, bewertet die Zeichnungsphase bislang sehr positiv, konkrete Angaben über das bislang gezeichnete Anleihevolumen machte sie allerdings nicht. Die 7,50%-Debütanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH wurde in dieser Woche in den Handel der Börse Frankfurt einbezogen. Darüber hinaus ...

