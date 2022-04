Bitcoin ist derzeit in aller Munde. Nicht nur wegen den Vorteilen der Krypto-Technologie, z.B. Unabhängigkeit gegenüber einer dritten Partei, wie einer Bank oder der Willkür einer Zentralbank, sondern auch wegen der nicht mehr zu leugnenden Inflation. Bitcoin ist nicht beliebig vermehrbar und daher tendenziell werterhaltend. Doch im Chartbild droht sich Ungemach an. Ein Rücklauf an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...