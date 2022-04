PTA-HV: 4SC AG: Einladung zur ordentlichen -3

DJ PTA-HV: 4SC AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Planegg-Martinsried (pta039/08.04.2022/16:30) - 4SC AG, Planegg

Wertpapier-Kennnummer A3E5C4 ISIN DE000A3E5C40

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der 4SC AG, die

am Donnerstag, den 19. Mai 2022, um 11:00 Uhr (MESZ) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

stattfindet.

Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre live im Internet über den passwortgeschützten Internetservice unter

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung

übertragen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Fraunhoferstraße 22, 82152 Planegg-Martinsried.

Tagesordnung

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a HGB, jeweils zum 31. Dezember 2021, und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a HGB am 11. März 2022 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist deshalb nicht erforderlich.

Die vorgenannten Unterlagen sind ab Einberufung und auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung

zugänglich. Auf dieser Internetseite finden sich auch die Erklärung zur Unternehmensführung mit der Berichterstattung zur Corporate Governance.

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches für das am 31. Dezember 2022 ablaufende Geschäftsjahr zu bestellen. Der Abschlussprüfer wird auch zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2022 gemäß § 115 Abs. 5 WpHG (gegebenenfalls i.V.m. § 117 WpHG) bestellt.

TOP 5: Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats durch Änderung von § 10 Abs. 1 der Satzung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern. Vorstand und Aufsichtsrat sind zum Schluss gekommen, dass der Aufsichtsrat aus Kosten- und Effizienzgründen verkleinert werden sollte und ein aus fünf (5) Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat für die Gesellschaft ausreichend ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 10 Abs. 1 der Satzung zu ändern und wie folgt neu zu fassen:

"Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern."

TOP 6: Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Mit Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Es sind deshalb Neuwahlen erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der aktuellen Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Nach Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagene Verkleinerung des Aufsichtsrats wird sich der Aufsichtsrat künftig nur noch aus fünf Mitgliedern zusammensetzen. Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Wiederwahl der nachfolgenden fünf amtierenden Aufsichtsratsmitglieder vor, wobei die Amtsdauer entsprechend der bisherigen Praxis bei der 4SC AG jeweils rund drei Jahre betragen soll. Der wegfallende sechste Sitz soll nicht wiederbesetzt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor

6.1 Dr. Dr. Irina Antonijevic, Chief Medical Officer und Head of R&D der Triplet Therapeutics Inc., wohnhaft in Boston, USA;

6.2 Dr. Clemens Doppler, Partner und Geschäftsführer bei der Heidelberg Capital Asset Management GmbH, wohnhaft in Heidelberg;

6.3 Helmut Jeggle, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Salvia GmbH und Geschäftsführer der Salvia Service GmbH, wohnhaft in Holzkirchen;

6.4 Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff, Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten, wohnhaft in Düsseldorf und Langenburg;

6.5 Dr. Manfred Rüdiger, Geschäftsführer und CEO der SatoSea Oncology GmbH, wohnhaft in Inning am Ammersee.

jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt werden.

Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats berücksichtigen die von Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele und streben die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Ziele und Kompetenzprofil sind einschließlich des Stands der Umsetzung in der Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Von den vorgeschlagenen Kandidaten verfügen mit Herrn Jeggle und Herrn Dr. Doppler mindestens zwei Mitglieder über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und auf dem Gebiet der Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG. Alle vorgeschlagenen Kandidaten sind mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht keiner der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten in einer nach der Empfehlung C.13 Deutscher Corporate Governance Kodex ("Kodex") offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur 4SC AG, den Organen der 4SC AG oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Helmut Jeggle hat seit April 2021 keine Management Positionen innerhalb der Santo-Gruppe mehr inne. Als Geschäftsführer der Salvia GmbH, die er im Jahr 2014 gegründet hat, agiert er als unternehmerischer Venture Capital Investor und verwaltet dabei weiterhin auch Beteiligungen der (mittelbaren) Eigentümer der Athos KG, welche aktuell 69,98% der Stimmrechte mittelbar an der 4SC AG hält.

Die vorgeschlagenen Kandidaten sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats als unabhängig i.S.d. der Empfehlungen des Kodex einzustufen. Der Umstand, dass die Kandidaten Dr. Clemens Doppler, Helmut Jeggle und Herr Dr. Manfred Rüdiger bei Wiederwahl dem Aufsichtsrat länger als zwölf Jahre angehören werden, stellt ihre Unabhängigkeit nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in Frage, da nach Einschätzung des Aufsichtsrats die längere Zugehörigkeitsdauer dieser Kandidaten keinen "wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenskonflikt" begründet (vgl. C. 7 des Kodex). Entsprechendes gilt für Dr. Dr. Irina Antonijevic, welche seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrats ist und damit für den Fall einer Wiederwahl für rund drei Jahre ebenfalls mehr als 12 Jahre dem Aufsichtsrat als Mitglied angehören wird. Ergänzend wird auf die (aktualisierte) Entsprechenserklärung vom April 2022 verwiesen, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.4sc.de/investoren/corporate-governance/entsprechenserklaerungen/

abrufbar ist.

Im Falle seiner Wiederwahl durch die Hauptversammlung beabsichtigt Herr Dr. Doppler erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.

Weitere Angaben zu den Kandidaten, insbesondere die Lebensläufe sowie die Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind im Anschluss an die Tagesordnung unter abgedruckt. Die Lebensläufe sind ab Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung

zugänglich.

TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals VI und entsprechende Änderung der Satzung in § 5

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hatte am 15. Juni 2009 unter TOP 7 lit. (b) eine bis zum 14. Juni 2014 befristete Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen beschlossen und zu deren Bedienung das Bedingte Kapital VI geschaffen, das in § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft geregelt ist. Die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2009 ausgegeben Aktienoptionen können nicht mehr ausgeübt werden und auf der Grundlage dieser Ermächtigung können auch keine weiteren Aktienoptionen mehr ausgegeben werden. Das in § 5 Abs. 2 der Satzung geregelte Bedingte Kapital VI in Höhe von derzeit 86.219,00 EUR kann daher aufgehoben werden.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)

DJ PTA-HV: 4SC AG: Einladung zur ordentlichen -2-

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das in § 5 Abs. 2 der Satzung geregelte Bedingte Kapital VI wird aufgehoben. § 5 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen und als "entfallen" vermerkt.

TOP 8: Vorlage des Vergütungsberichts 2021 zur Erörterung

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG jährlich einen Vergütungsbericht über die den gegenwärtigen und früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen und diesen der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung oder unter den Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 AktG zur Erörterung vorzulegen.

Da die Gesellschaft als mittlere Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB die Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 AktG erfüllt, wird der Vergütungsbericht der Hauptversammlung nicht zur Beschlussfassung über die Billigung, sondern unter einem eigenen Tagesordnungspunkt zur Erörterung vorgelegt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 ist deshalb nicht erforderlich.

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 erstellte Vergütungsbericht wurde gemäß den Vorgaben des § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer geprüft. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und der Vermerk des Abschlussprüfers über dessen Prüfung sind im Anschluss an die Tagesordnung unter abgedruckt. Darüber hinaus ist der Vergütungsbericht nebst Prüfvermerk auch von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.4sc.de/investoren/hauptversammlung

zugänglich.

Berichte und ergänzende Informationen zur Tagesordnung

Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

Dr. Dr. Irina Antonijevic

Persönliche Daten

Dr. Dr. Irina Antonijevic wurde 1965 in München geboren. Sie lebt mit ihrem Ehemann seit 2005 in den USA (Boston). Seit dem 6. August 2012 ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der 4SC AG und Vorsitzende des Forschungs- und Entwicklungsausschusses.

Ausgeübte Tätigkeit

Seit 2019 Triplet Therapeutics Inc., Cambridge, MA, USA Chief Medical Officer, Head of R&D

Sonstige Tätigkeiten

(keine)

Beruflicher Werdegang

2018 - 2019 Wave Life Sciences USA Inc., Cambridge, MA, USA Vice President Translational Medicine and Development 2016 - 2017 vasopharm GmbH, Würzburg Chief Medical Officer 2011 - 2016 Sanofi Genzyme, Bridgewater, NJ und Cambridge, MA, USA Global Head Frühe Klinische Entwicklung für Multiple Sklerose, Neurologie und Ophthalmologie 2009 - 2010 CHDI Foundation (gemeinnützige Stiftung im Bereich Biotech), Princeton, NJ, USA Ärztliche Direktorin Klinische Entwicklung 2005 - 2009 Lundbeck Research USA, Paramus, NJ, USA Direktorin Translationale Forschung 2001 - 2005 Schering AG, Berlin Leitende Medizinerin in Klinischer Forschung, ZNS 2004 Charité, Universitätsmedizin, Berlin Habilitation im Fach Psychiatrie 1995 - 2001 Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München Fachärztin für Psychiatrie (seit 2000) 1992 - 1995 University of Edinburgh, Edinburgh und Cambridge, Vereinigtes Königreich Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorarbeit 1991 - 1992 Max-Planck-Institut für Neurobiologie, München Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Pathophysiologie des Schmerzes und opioide Therapeutika

Ausbildung / Studium

1995 - 2001 Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie 1995 University of Edinburgh, Vereinigtes Königreich Promotion (Doctor of Philosophy = Dr. rer. nat.) 1992 Technische Universität München und Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München Promotion (Humanmedizin, Titel: Dr. med.) 1984 - 1991 Technische Universität München und Universität Regensburg Studium der Humanmedizin (mit Abschluss Ärztin; Approbation 1993)

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Frau Dr. Dr. Antonijevic hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Medikamentenentwicklung in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie z.B. Neurowissenschaften, Intensivmedizin, Immunologie und Ophthalmologie. Dr. Antonijevic hielt verschiedene Führungspositionen in kleinen und großen, hauptsächlich globalen pharmazeutischen und biotechnischen Unternehmen in Deutschland und den USA inne. Als medizinische Wissenschaftlerin und Medikamentenentwicklerin hat sie umfangreiche Expertise in der präklinischen wie auch klinischen Entwicklung.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG)

(keine weiteren Mandate)

Dr. Clemens Doppler

Persönliche Daten

Dr. Clemens Doppler wurde 1959 in Heidelberg geboren. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Heidelberg. Seit dem 16. August 2005 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der 4SC AG, seit dem 19. September 2014 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats und seit dem 26. Januar 2015 ist er Vorsitzender des Personalausschusses.

Ausgeübte Tätigkeiten

Seit 2008 HeidelbergCapital Asset Management GmbH, Heidelberg Partner und Geschäftsführer

Sonstige Tätigkeiten

Seit 2008 HeidelbergCapital General Partner GmbH, Heidelberg Geschäftsführer Seit 2008 HeidelbergCapital Gruppe, Heidelberg Geschäftsführerpositionen

Beruflicher Werdegang

2000 - 2007 3i Group plc., London, Vereinigtes Königreich / Deutschland Partner Venture Capital 2000 Technologie Holding, Bad Homburg (Übernahme durch 3i Group plc) Investment Manager 1994 - 2000 Phoenix Int. Life Science, Zürich, Schweiz / Montreal, Kanada Abteilungsleiter & Director Business Development 1991 - 1994 Boehringer Mannheim, Penzberg Gruppenleiter Forschung & Entwicklung

Ausbildung / Studium

1991 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg Promotion zum Dr. rer. nat. 1985 - 1991 Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg Institute für Tumorvirologoie Prof. H. zur Hausen (Nobel Laureat), Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ab 1987 Dissertation 1981 - 1987 Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg Studium Biologie mit Abschluss Dipl.-Biologe

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Dr. Doppler hat einen Abschluss in Biologie mit den Schwerpunkten Chemie und Physik, einen Doktortitel in Molekularbiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum und arbeitete 10 Jahre in der Pharma- und Life-Science-Industrie in Deutschland, Schweiz und Kanada. Neben seinem wissenschaftlichen Hintergrund ist er Absolvent der DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management GmbH und ist Gründer und Partner einer Private Equity Funds Gruppe. Herr Dr. Doppler besitzt somit umfangreiche Expertise in den Finanzmärkten verschiedener Länder sowie weitreichende Erfahrung auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Er ist auf Life Science und neue Technologien spezialisiert und war bei mannigfaltigen Finanzierungen, M&A Transaktionen und Börsengängen in Europa und Asien involviert.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG)

Merlion Pharmaceuticals Inc., Berlin / Singapur, Vorsitzender des Aufsichtsrats Merlion Pharmaceuticals GmbH, Berlin, Vorsitzender des Beirats Vasopharm GmbH, Würzburg, Mitglied des Beirats

Helmut Jeggle

Persönliche Daten

Helmut Jeggle wurde 1970 in Biberach an der Riss geboren. Er ist verheiratet und lebt in Holzkirchen. Seit dem 5. Juni 2008 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der 4SC AG.

Ausgeübter Beruf

Seit 2014 Salvia GmbH, Holzkirchen Gründer / Geschäftsführender Gesellschafter Seit 2021 Salvia Service GmbH, Holzkirchen Geschäftsführer

Sonstige Tätigkeiten

(keine)

Beruflicher Werdegang

2015 - 2021 ATHOS KG, München Geschäftsführer / persönlich haftender Gesellschafter 2011 - 2021 Santo-Gruppe, Holzkirchen Managementpositionen 2010 - 2021 Neula Holding GmbH, Holzkirchen Geschäftsführer 2008 - 2021 AT-Gruppe, München Geschäftsführerpositionen 2007 - 2015 ATHOS Service GmbH, München Head of Direct Investments Life Sciences 2005 - 2007 Sandoz, Holzkirchen Head of Business Planning & Analysis Germany 2002 - 2005 Hexal AG, Holzkirchen Leiter Controlling 2000 - 2002 Hexal AG, Holzkirchen / Eon Labs, New York, NY, USA Trainee Finance

Ausbildung / Studium

2005 - 2007 Stuttgart Institute of Management and Technology (SIMT) MBA (Master of Business Administration) 1995 - 2000 Fachhochschule Neu-Ulm Diplom-Betriebswirt

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)

DJ PTA-HV: 4SC AG: Einladung zur ordentlichen -3-

Herr Jeggle ist Gründer und Managing Partner der Salvia GmbH, wo er als unternehmerischer Venture Capital Investor agiert. Von 2015 bis April 2021 war Herr Jeggle als General Partner bei der ATHOS KG, dem Strüngmann Family Office, tätig. In den Jahren 2007 bis 2015, war er Head of Direct Investments bei ATHOS. Von 2002 bis 2007 verantwortet Herr Jeggle verschiedenen Positionen bei der Hexal AG, unter anderem als Head of Business Planning & Analyses. Herr Jeggle ist ein kompetenter Geschäftsführer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im internationalen Finanzbereich, einschließlich strategischem Management im nationalen und internationalen Geschäftsumfeld sowie umfangreicher Transaktionserfahrung. Er ist und war seit mehreren Jahren Prüfungsausschussmitglied börsennotierter Gesellschaften und verfügt damit über besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Abschlussprüfung.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG)

AFFiRiS AG, Wien, Österreich, Mitglied des Aufsichtsrats AiCuris AG, Wuppertal, Mitglied des Aufsichtsrats APK ALUMINIUM UND KUNSTSTOFFE AG, Merseburg, Mitglied des Aufsichtsrats BioNTech SE, Mainz (börsennotiert), Vorsitzender des Aufsichtsrats CorTec GmbH, Freiburg, Vorsitzender des Beirats SiO2 Medical Products, Auburn, AL, USA, Mitglied des Aufsichtsrats Solaris Pharma Corporation, Bridgewater, USA, Mitglied des Aufsichtsrats tonies SE, Düsseldorf (börsennotiert), Mitglied des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff

Persönliche Daten

Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff wurde 1949 in Münchberg/Oberfranken geboren und wuchs in Düsseldorf auf. Sie ist verheiratet und lebt in Düsseldorf und Langenburg. Seit dem 2. Januar 2015 ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der 4SC AG.

Ausgeübte Tätigkeit

Seit 2015 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten

Sonstige Tätigkeiten

(keine)

Beruflicher Werdegang

2006 - 2015 AiCuris Anti-Infective Cures AG (vormals AiCuris GmbH & Co. KG), Wuppertal Gründerin und Geschäftsführerin / CEO 2001 - 2006 Bayer AG, Leverkusen Senior Vice President, Leiterin der Antiinfektiva-Forschung 1993 - 2001 Bayer AG, Leverkusen Vice President, Leiterin der Virusforschung Seit 1988 Universität Frankfurt Professorin (Biochemie und Virologie) 1987 - 1993 Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt Wissenschaftliche und Geschäftsführende Direktorin 1983 & 1985 Harvard University, Cambridge, MA, USA Gastwissenschaftlerin 1982 - 1986 Chemotherapeutisches Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus, Frankfurt Abteilungsleiterin

Ausbildung / Studium

1983 Universität Frankfurt Habilitation 1973 - 1982 Universität Münster, Cornell University, Ithaca, NY USA, Universitäten Gießen und Köln Postdoktorandenzeit 1967 - 1973 Universität Münster Chemiestudium, Promotion

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Frau Prof. Dr. Rübsamen-Schaeff ist Chemikerin und Biochemikerin, mit langjähriger Erfahrung in Wissenschaft, Pharmaindustrie und Management. Ihr Fokus lag dabei zunächst auf der Krebsforschung, sodann auf der Virologie und Krankheiten mit Beteiligung des Immunsystems, sowie der Bakteriologie. 2006 gründete sie das Biopharma Unternehmen AiCuris und war von 2006 bis 2015 dessen Geschäftsführerin. Von 2015-2021 leitete sie den wissenschaftlichen Beirat von AiCuris. Seit 2021 ist sie Aufsichtsrätin der Firma. Für die Entwicklung und Marktzulassung eines innovativen Medikaments gegen das Humane Cytomegalievirus wurde sie 2018 mit dem Zukunftspreis des deutschen Bundespräsidenten ausgezeichnet, 2019 erhielt sie den Innovationspreis des Landes NRW. Sie ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG)

AiCuris Anti-Infective Cures AG, Wuppertal, Mitglied des Aufsichtsrats E. Merck KG, Darmstadt, Mitglied des Gesellschafterrats, Vorsitzende des Forschungsrats Merck KGaA, Darmstadt (börsennotiert), Mitglied des Aufsichtsrats

Dr. Manfred Rüdiger

Persönliche Daten

Dr. Manfred Rüdiger wurde 1964 in Mönchengladbach geboren. Er ist verheiratet und lebt in Inning am Ammersee. Seit dem 16. August 2005 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der 4SC AG.

Ausgeübte Tätigkeiten

Seit 2021 SatoSea Oncology GmbH, München Geschäftsführer/CEO

Sonstige Tätigkeiten

(keine)

Beruflicher Werdegang

2018 - 2021 catalYm GmbH, München Geschäftsführer/CEO 2015 - 2017 Kiadis Pharma N.V., Amsterdam, Niederlande CEO 2014 - 2017 Kiadis Pharma Deutschland GmbH, München Geschäftsführer 2011 - 2015 Kiadis Pharma B.V., Amsterdam (Niederlande); IPO 2015 Managing Director 2011 - 2017 Kiadis Pharma Canada, Saint-Laurent, Kanada Managing Director 2011 - 2013 Affectis AG, München CEO 2009 - 2014 Life Sciences Partners (LSP), München Venture Partner 2006 - 2009 t2cure GmbH, Frankfurt/Main CEO, Geschäftsführer 2004 - 2005 Igenion AG, Wien, Österreich CEO 1998 - 2003 Cardion AG, Düsseldorf Forschungsvorstand / CSO / CEO 1994 - 1998 Technische Universität Braunschweig Hochschulassistent / Akad. Rat

Ausbildung / Studium

1991 - 1994 Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen Promotion zum Dr. rer. nat. 1985 - 1991 Universität Tübingen Studium Biochemie, organische Chemie und Mikrobiologie Abschluss: Dipl. Biochemiker

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen

Herr Dr. Rüdiger hatte Führungspositionen (CEO, COO) in internationalen, börsennotierten Unternehmen (NASDAQ, erfolgreicher Börsengang an der Euronext) in der Biotech/Pharma Branche. Als CEO von Kiadis Pharma brachte er die Programme des Unternehmens bis hin zur Spätphasen-Entwicklung und Vorbereitung der Marktzulassung voran. Er hat viele Unternehmensfinanzierungen und Kapitalerhöhungen sichergestellt und Start-up-Unternehmen aufgebaut. Er hat einen umfassenden, wissenschaftlichen Hintergrund und erhielt seinen Doktortitel in Biochemie von der Universität Tübingen für seine Arbeit am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG)

Thermosome GmbH, DE, Vorsitzender des Beirats Heartbeat.bio AG, Wien, AUT, Mitglied des Aufsichtsrats ALS Investment Fund, Amsterdam, NL, Mitglied des Beirats

VERGÜTUNGSBERICHT 2021 (zu Tagesordnungspunkt 8)

Der vorliegende Vergütungsbericht nach § 162 AktG gibt detailliert und individualisiert Auskunft über die den gegenwärtigen und früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der 4SC AG im Geschäftsjahr 2021 gewährte und geschuldete Vergütung und erläutert diese. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Bericht bei Personenbezeichnungen die männliche Form verwendet. Sie steht stellvertretend für Personen jeglichen Geschlechts.

RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

4SC unterzeichnete eine Vereinbarung, mit der Immunic seine verbleibenden Lizenzverpflichtungen für Immunic's Hauptprogramm IMU-838 für 17,25 Mio. US-USD begleicht, die zu 50% in bar und zu 50% in Aktien von Immunic Inc. bezahlt wurde. Darüber hinaus hat 4SC das Rekrutierungsziel von 190 Patienten in der RESMAIN-Zulassungsstudie mit Resminostat in kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) im Jahr 2021 erreicht, was bedeutet, dass wir nun in der Lage sind, die Entblindung der Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu erwarten. Betreffend Domatinostat hat 4SC zwar große klinische Fortschritte erzielt, aber leider rechtfertigten die Daten aus diesem Pool klinischer Studien keine weiteren Investitionen in das Domatinostat-Programm, so dass dieses Anfang 2022 eingestellt wurde. In Zukunft konzentrieren wir uns nun auf Resminostat und darauf, ein Ergebnis in der RESMAIN-Studie zu erzielen. Wir haben bereits 90% der für die Entblindung der Studie erforderlichen Ereignisse erreicht.

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats.

VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS

DAS VERGÜTUNGSSYSTEM IM ÜBERBLICK

Der Aufsichtsrat der 4SC AG hat am 6. Mai 2021 ein die neuen Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG berücksichtigendes neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder beschlossen und der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2021 zur Billigung vorgelegt. Die Hauptversammlung hat das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder mit einer Mehrheit von 99.83 % gebilligt. Das neue Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder findet für alle Vorstandsverträge Anwendung, die nach der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juni 2021 neu abgeschlossen oder verlängert werden. Es ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.4sc.de/investoren/corporate-governance/vergue-tungssystem

zugänglich.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)