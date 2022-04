Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt und damit einhergehende Konjunktursorgen haben am Freitag die zinssensiblen Technologiewerte einmal mehr unter Druck gesetzt.New York - Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt und damit einhergehende Konjunktursorgen haben am Freitag die zinssensiblen Technologiewerte einmal mehr unter Druck gesetzt. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,86 Prozent auf 14'406,37 Punkte. Die Standardwerte-Indizes hingegen bewegten sich nur wenig. Der Dow Jones Industrial legte um 0,18 Prozent auf 34'645,00 Punkte zu.

